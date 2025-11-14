11

Синнер об игре с Де Минауром в полуфинале итогового: «Ему почти нечего терять»

Янник Синнер поделился мыслями после выхода в полуфинал итогового турнира.

№2 в мире Янник Синнер прокомментировал победу над Беном Шелтоном в третьем раунде итогового турнира – 6:3, 7:6(3).

«Думаю, чтобы выиграть все три матча на групповом этапе, нужно показывать очень высокий уровень тенниса. И мне это удалось. Я чувствовал, что хорошо подавал в ключевые моменты, и поэтому я здесь. Играть перед домашними трибунами – это всегда нечто особенное.

Против Бена всегда трудно, нужно использовать любые шансы. Когда он хорошо подает, почти ничего нельзя сделать, поэтому было важно не сдаваться. Психологически я чувствую себя уверенно. Посмотрим, что будет завтра».

Также Янник высказался о выступлении Алекса де Минаура, с которым он встретится в полуфинале итогового.

«Я очень за него рад. После таких поражений, как от Лоренцо [Музетти], очень сложно прийти в себя. Респект за такое невероятное выступление. Игра против Тэйлора [Фрица] – один из лучших матчей, что я от него видел.

Мне нужно быть очень осторожным. Ему почти нечего терять, а у меня, наоборот, на кону стоит многое (улыбается). Будет очень трудно. Надеюсь, смогу показать хороший теннис», – сказал Синнер в интервью на корте.

