Сергей Шубенков получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Он сможет выступить на Олимпиаде-2020 в Токио

Всемирная легкоатлетическая ассоциация ( ) одобрила заявки на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях 61 российскому легкоатлету.

К участию в соревнованиях допущены чемпион мира в беге на 110 м с барьерами , трехкратный призер чемпионатов Европы в многоборье .

Всего World Athletics одобрила 123 заявки на нейтральный статус. Полный список – здесь.

27 июня пройдет заседание Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), посвященное формированию команды на Олимпийские игры в Токио, окончательный список будет объявлен 28 июня.

В соревнованиях по легкой атлетике в Токио-2020 смогут выступить лишь 10 человек от России.

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