Сергей Шубенков получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Он сможет выступить на Олимпиаде-2020 в Токио

Теги Бег многоборье сборная России сборная России жен World Athletics (IAAF) Сергей Шубенков Илья Шкуренев Легкая атлетика

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) одобрила заявки на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях 61 российскому легкоатлету. 

К участию в соревнованиях допущены чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, трехкратный призер чемпионатов Европы в многоборье Илья Шкуренев.

Всего World Athletics одобрила 123 заявки на нейтральный статус. Полный список – здесь.

27 июня пройдет заседание Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), посвященное формированию команды на Олимпийские игры в Токио, окончательный список будет объявлен 28 июня.

В соревнованиях по легкой атлетике в Токио-2020 смогут выступить лишь 10 человек от России.

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