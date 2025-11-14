4

Янник Синнер: «Я бы хотел, чтобы Кубок Дэвиса проводился в течение двух лет»

Янник Синнер: хотелось бы, чтобы Кубок Дэвиса был растянут на два года.

Вторая ракетка мира Янник Синнер предложил проводить один розыгрыш Кубка Дэвиса на протяжении двух лет.

В прошлом месяце стало известно, что итальянец пропустит турнир в этом году.

– Сейчас обсуждается идея, что Кубок Дэвиса, возможно, было бы лучше проводить не каждый год, а раз в два или три года. Карлос [Алькарас] сказал, что это может быть хорошей идеей. Что вы об этом думаете?

Кубок Дэвиса – интересная тема. У каждого игрока свое мнение. Мне кажется, при нынешнем календаре сложно рассчитывать, что каждый год все сборные смогут выставлять лучших игроков.

Возможно, в будущем один розыгрыш Кубка Дэвиса можно проводить в течение двух лет. Тогда, например, полуфиналы можно проводить в начале года, а финал – в конце, в определенном месте. Это было бы неплохо: жеребьевка, выбор арены, продажа билетов.

К сожалению, я никогда не играл на Кубке Дэвиса, когда едешь на выезд в Аргентину или Бразилию, а весь стадион поддерживает соперника. Это и есть настоящий Кубок Дэвиса.

Нам, итальянцам, повезло – мы можем играть здесь. Малага тоже недалеко, и нас всегда поддерживает огромное количество зрителей. Болельщики любят теннис и готовы приезжать на матчи.

Понятно, что за этим стоят свои процессы и нюансы, о которых я, возможно, не знаю. Но лично мне хотелось бы, чтобы соревнование проходило в течение двух лет. Тогда можно заранее организовывать крупные матчи на больших аренах – и это сделает турнир еще значимее», – сказал Синнер на пресс-конференции.

