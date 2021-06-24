Гран-при Штирии-2021. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Боттас – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Мазепин – 20-й

В Шпильберге состоялась квалификация к Гран-при Штирии – первой из двух гонок «Формулы-1» в Австрии.

За ходом сессии можно было следить на странице онлайна:

Ферстаппен против Хэмилтона на олдскульной трассе в Австрии

Ред Булл Ринг, Шпильберг

26 июня 2021 года

Квалификация

Топ-10

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.03,841

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,194

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,226

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,279

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,327

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,395

7. Шарль Леклер («Феррари») +0,631

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,673

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,733

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,867

Выбыли после второго сегмента:

11. Джордж Расселл («Уильямс»)

12. Карлос Сайнс («Феррари»)

13. Даниэль Риккардо («Макларен»)

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Николас Латифи («Уильямс»)

17. Эстебан Окон («Альпин»)

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

19. Мик Шумахер («Хаас»)

20. Никита Мазепин («Хаас»)

Результаты трех сегментов квалификации:

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