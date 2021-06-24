Гран-при Штирии-2021. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Боттас – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Мазепин – 20-й

В Шпильберге состоялась квалификация к Гран-при Штирии – первой из двух гонок «Формулы-1» в Австрии.
За ходом сессии можно было следить на странице онлайна:
Ферстаппен против Хэмилтона на олдскульной трассе в Австрии
Ред Булл Ринг, Шпильберг
26 июня 2021 года
Квалификация
Топ-10
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.03,841
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,194
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,226
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,279
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,327
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,395
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,631
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,673
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,733
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,867
Выбыли после второго сегмента:
11. Джордж Расселл («Уильямс»)
12. Карлос Сайнс («Феррари»)
13. Даниэль Риккардо («Макларен»)
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Николас Латифи («Уильямс»)
17. Эстебан Окон («Альпин»)
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
19. Мик Шумахер («Хаас»)
20. Никита Мазепин («Хаас»)
Результаты трех сегментов квалификации:
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