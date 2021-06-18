Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал проведение концерта «Алые паруса» на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Праздник прошел накануне, в нем приняли участие выпускники из Петербурга и Ленинградской области. По информации «Российской газеты», концерт посетили около 45 тысяч человек.

«Интересно, а эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец (позднее фигурист отредактировал пост, заменив это слово нецензурным эквивалентом – Sports.ru)! Что, ###, происходит? Россию умом не понять…» – написал Ягудин.

«Хотя все нормально, дистанцию в 1,5 м соблюдают», – добавил спортсмен в отредактированной версии поста.

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