19

Миша Зверев о брате: «Врачи говорили, что с диабетом нереально играть на таком уровне. Он доказал, что возможно быть даже лучшим в мире»

Миша Зверев: Саша доказал, что с диабетом возможно быть даже лучшим в мире.

Миша Зверев уверен, что младший брат сможет достичь всего, к чему стремится в своей карьере.

– Мне кажется, Саше [Звереву] немного не повезло в начале карьеры. Тогда в топе были Новак [Джокович], Роджер [Федерер], Рафа Надаль. А в 2022 году произошла страшная травма (Зверев получил травму голеностопа на «Ролан Гаррос», из-за которой пропустил больше полугода – Спортс’’). Чувствуешь, он трудится и работает, где-то не везет, но он все равно прорвется?

– Я уверен, что у него все получится. Я горжусь родителями. Они переехали в новую страну в начале 1990-х, не знали языка и вырастили нас теннисистами. Я горжусь Сашей. У него диабет – это очень непростая ситуация.

– Это тоже добавляет стресса.

– Врачи говорили, что с диабетом нереально играть на таком уровне, кататься по всему миру, играть по пять сетов. Но он доказал, что это возможно, и что можно быть лучшим в мире. Думаю, у него все скоро получится, – сказал Миша Зверев в интервью Елене Весниной для BB Tennis.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал BB Tennis
