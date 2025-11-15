Оже-Альяссим об игре с Алькарасом в 1/2 итогового турнира: «Если выпадет шанс, я должен им воспользоваться»

Феликс Оже-Альяссим: если будет шанс против Алькараса, я должен его использовать.

Феликс Оже-Альяссим высказался о матче с №1 в мире Карлосом Алькарасом в полуфинале итогового турнира.

Испанец ведет в личке 4:3. Он выиграл последние четыре встречи.

– Завтра тебе предстоит встретиться с первой ракеткой мира. Ты уже был в полуфиналах крупных турниров – на «Мастерсах» и «Больших шлемах». Как бы ты оценил значимость этого матча?

– Если сравнивать с турнирами «Большого шлема», этот турнир очень важен для игроков. Ты играешь весь год, а это своего рода гранд-финал. Если посмотреть на список чемпионов прошлых лет – почти все они были первыми ракетками мира. Поэтому хочется оказаться на этом месте и выйти в финал. Для этого придется пройти сильного соперника. Если выпадет шанс, я должен им воспользоваться, – сказал канадец в интервью на корте.