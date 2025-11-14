Синнер – первый игрок в истории, вышедший в полуфинал итогового без потери сета два года подряд
Янник Синнер обыграл Бена Шелтона на итоговом турнире.
Вторая ракетка мира Янник Синнер победил Бена Шелтона в третьем раунде итогового турнира ATP со счетом 6:3, 7:6(3).
Действующий чемпион вышел в полуфинал турнира, не проиграв ни одну партию. Он стал первым игроком в истории, который два года подряд выиграл все три матча группового этапа итогового без потери сета.
Кроме того, итальянец выиграл 29-й матч подряд на крытых хардовых кортах.
В 1/2 финала Синнер встретится с Алексом де Минауром, у которого ведет в личке 12:0.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости