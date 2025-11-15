Оже-Альяссим одержал 50-ю победу в сезоне и впервые вышел в полуфинал итогового турнира

Феликс Оже-Альяссим впервые вышел в полуфинал итогового турнира.

Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим обыграл Александра Зверева в третьем раунде группового этапа итогового турнира – 6:4, 7:6(4).

Канадец впервые вышел в полуфинал турнира. Он второй раз играет на итоговом – в 2022 году Феликс не вышел из группы.

В целом Оже-Альяссим сыграет в 11-м полуфинале в сезоне. Он стал единственным игроком, достигшим восьми полуфиналов на харде в этом году.

Кроме того, Феликс одержал 50-ю победу в сезоне. Его статистика – 50:24. Оже-Альяссим стал первым канадцем, которому удалось провести несколько сезонов с 50 победами на уровне ATP.

В живом рейтинге Оже-Альяссим впервые поднялся на пятую позицию.

В 1/2 финала итогового он встретится с Карлосом Алькарасом .