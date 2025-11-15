  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Оже-Альяссим одержал 50-ю победу в сезоне и впервые вышел в полуфинал итогового турнира
10

Оже-Альяссим одержал 50-ю победу в сезоне и впервые вышел в полуфинал итогового турнира

Феликс Оже-Альяссим впервые вышел в полуфинал итогового турнира.

Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим обыграл Александра Зверева в третьем раунде группового этапа итогового турнира – 6:4, 7:6(4).

Канадец впервые вышел в полуфинал турнира. Он второй раз играет на итоговом – в 2022 году Феликс не вышел из группы.

В целом Оже-Альяссим сыграет в 11-м полуфинале в сезоне. Он стал единственным игроком, достигшим восьми полуфиналов на харде в этом году.

Кроме того, Феликс одержал 50-ю победу в сезоне. Его статистика – 50:24. Оже-Альяссим стал первым канадцем, которому удалось провести несколько сезонов с 50 победами на уровне ATP.

В живом рейтинге Оже-Альяссим впервые поднялся на пятую позицию.

В 1/2 финала итогового он встретится с Карлосом Алькарасом.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoATP
logoАлександр Зверев
logoФеликс Оже-Альяссим
logoATP Finals
logoКарлос Алькарас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Синнер – самый молодой теннисист, дошедший до финалов всех «Больших шлемов» и итогового турнира в одном сезоне
24 минуты назад
Синнер третий год подряд вышел в финал итогового
42 минуты назад
Итоговый турнир ATP. Алькарас сыграет с Оже-Альяссимом, Синнер вышел в финал
43 минуты назад
У Зверева 11 поражений от игроков топ-10 за сезон. Только у двух теннисистов топ-3 в истории было больше
сегодня, 15:05
Курье о жалобах игроков на график: «Межсезонье гораздо длиннее, чем многие себе представляют»
сегодня, 14:38
Халеп о последнем матче: «После первого сета поняла, что не хочу продолжать. Чувствовала, что мне больше не место в туре»
сегодня, 13:58
Синнер против Де Минуара – смотрите трансляции матчей полуфинала итогового турнира ATP в Основе
сегодня, 13:30Тесты и игры
Беккер о календаре: «Думаю, тенниса слишком много. Болельщики должны проголодаться»
сегодня, 13:17
Стефанос Циципас: «За усилия не вознаграждают. Только за результат. Такова жизнь»
сегодня, 12:27
Сегодня день рождения Екатерины Александровой и Паулы Бадосы
сегодня, 10:34
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28