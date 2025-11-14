  • Спортс
3

Швентек о танце с Синнером на балу чемпионов «Уимблдона»: «Я старалась разрядить атмосферу и все время шутила»

Ига Швентек: победа на «Уимблдоне» в этом году – исполнение моей мечты.

Вторая ракетка мира Ига Швентек оценила выступление на «Уимблдоне»-2025.

Полька впервые стала чемпионкой турнира, обыграв в финале Аманду Анисимову – 6:0, 6:0.

«Если бы раньше мне кто-то сказал, что случится на «Уимблдоне» в этом сезоне, я бы не поверила. Поэтому этот сезон очень важен – именно благодаря той победе в Лондоне.

Это было исполнение мечты и нечто совершенно неожиданное, поэтому я радуюсь этому еще сильнее. Я играла без каких-либо ожиданий, просто стараясь максимально хорошо выполнить план, который мы разработали, и повторить то, что удавалось делать на тренировках.

Период подготовки перед «Уимблдоном» был самым качественным по сравнению с предыдущими годами на траве, так что эффект был заметен сразу. По этому же принципу мы будем готовиться к «Уимблдону» и дальше».

Кроме того, полька поделилась подробностями о танце с Янником Синнером на балу чемпионов после завершения турнира.

«Думаю, он по разным причинам был очень расслаблен (смеется). Я тоже старалась немного разрядить атмосферу, все время шутила ему что-то на ухо, но вел в танце в основном он. Я старалась подстраиваться – так, наверное, и должно быть.

С другой стороны, мы оба понимали, что не будем пытаться делать что-то сложное, так что мне очень понравилось, и я надеюсь, что когда-нибудь появится возможность это повторить».

6:0, 6:0 в финале «Уимблдона» – историческая победа Швентек

Швентек собрала «Шлемы» на всех покрытиях. Кому это удавалось до нее?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: polsatsport.pl
