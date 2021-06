На первом этапе веломногодневники «Тур де болельщик спровоцировал массовый завал.

Участники преодолевали маршрут Брест – Ландерно. Немецкий велогонщик зацепился за картонный баннер, который держал один из болельщиков. За падением Мартина последовал массовый завал пелотона.

