Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»

Знаменитая теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, заслуженный мастер спорта России, тренер женской юниорской сборной России U15, основатель детской школы большого тенниса в Москве и Елабуге Надежда Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава», прошедшем в Самаре, а также провела мастер-класс в Тольятти в рамках проекта «Кубок Надежды».

В рамках форума «Россия – спортивная держава» состоялась сессия «150 лет российскому теннису: от великой истории к новым победам», в которой приняли участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов, легенда российского тенниса Надежда Петрова и вице-президент Федерации тенниса России Галина Каплан.

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова после завершения карьеры продолжила семейную традицию, выбрав путь тренера. В своем выступлении она отметила важность правильной подготовки и развития юных теннисистов: «Для того чтобы дети раскрылись, им нужны условия: инфраструктура, качественные тренеры, соревновательная среда. Но, самое главное, им нужны примеры. Когда знаменитые теннисисты приходят в школы, когда федерация создает понятные маршруты роста, – у ребенка появляется вера, что путь к большому спорту реален. Я верю, что новое поколение российских теннисистов вырастет на этих ценностях – свободе, уважении, внутренней мотивации и любви к игре. Именно это даст нам новые победы, которые продолжат 150-летнюю историю российского тенниса».

Двукратная обладательница Кубка мира в составе сборной России рассказала о том, что в ее школе учебный процесс выстраивается вокруг личности ребенка, которого учат мыслить, принимать решения и брать ответственность, поскольку на корте он может помочь только сам себе. Приобретя эти навыки и научившись побеждать в теннисе, ребенок затем сможет побеждать в любых жизненных ситуациях.

«Сегодня мой фокус – это дети. И скажу честно: с ними нужно говорить на новом языке. Они растут в мире, где внимание рассеивается за секунды, где всё измеряется скоростью и лайками. Детей невозможно увлечь только дисциплиной и повторением. Их нужно вдохновлять – показывать, что спорт дает не только победы, но и уверенность, характер, команду, уважение к себе и к другим, – отметила Надежда Петрова, – Если раньше тренер был фигурой авторитарной, то сегодня он становится скорее наставником, партнером, который помогает ребенку понять самого себя. Мотивация идет не «сверху вниз», а рождается изнутри. И когда ребенок начинает осознавать, что тренировки – это не обязанность, а путь к мечте, тогда рождаются настоящие спортсмены».

Кроме того, в рамках форума «Россия – спортивная держава» в Тольятти Федерацией тенниса России был проведен фестиваль тенниса «Будущее спорта», который включал в себя открытие нового корпуса «Тольятти Теннис Центр» с участием почетных гостей, мастер-классы по трем направлениям тенниса (большой теннис, пляжный теннис и малый теннис), а также автограф-сессию с Шамилем Тарпищевым, Анастасией Мыскиной, Надеждой Петровой и Николаем Гурьевым.

В ходе фестиваля тенниса Надежда Петрова провела второй этап проекта «Кубок Надежды», который был задуман как мост между Москвой и регионами, как связь наставника и учеников. Первый этап Кубка состоялся в рамках ВЭФ-2025, его победители прошли тренировочные сборы в Москве под руководством теннисистки. На корт спортсменка вышла в специально разработанной для нее теннисной экипировке от российского бренда одежды «Нева», официального экипировщика детской школы большого тенниса Надежды Петровой.

Победителями второго этапа стали Владислав Тишин и Полина Пирогова из Самары. Они получили сертификаты на тренировочный курс с Надеждой Петровой в Москве.

«Очень рада, что очередной этап проекта «Кубок Надежды» прошел в Тольятти в рамках форума «Россия – спортивная держава». Для нас это знак, что детский теннис становится частью большой спортивной повестки страны», – подчеркнула экс-третья ракетка мира.

На следующий год проект «Кубок Надежды» пройдет еще в нескольких регионах страны. Следить за расписанием можно на сайте детской школы большого тенниса Надежды Петровой petrova.tennis и в телеграм-канале «Теннис c Петровой».

Опубликовал: Кирилл Куценко
