Чонси Биллапс возглавит «Портленд»

Бывшая звезда НБА Чонси Биллапс станет новым главным тренером .

С 2020 года Биллапс является ассистентом в штабе . 44-летний специалист не имеет опыта работы главным тренером. После завершения игровой карьеры в 2014 году он был баскетбольным экспертом на телевидении.

Биллапс отыграл в лиге 17 сезонов, набирая в среднем 15,2 очка, 2,9 подбора и 5,4 передачи за матч. В 2004 году помог «Детройту» завоевать чемпионский титул.

«Блэйзерс» в плей-офф-2021 вылетели в первом раунде, что случилось с командой в четвертый раз за последние пять лет. После этого был отправлен в отставку многолетний тренер команды Терри Стоттс.

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