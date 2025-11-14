  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер о том, что Алькарас закончит год №1 в мире: «Я рад за него, но если бы сказал, что очень счастлив – это было бы ложью»
12

Синнер о том, что Алькарас закончит год №1 в мире: «Я рад за него, но если бы сказал, что очень счастлив – это было бы ложью»

Янник Синнер: Алькарас заслуживает быть первой ракеткой мира.

Янник Синнер высказался о том, что Карлос Алькарас завершит год в статусе первой ракетки мира.

«Я рад за него, но если бы сказал, что очень счастлив – это было бы ложью. Он заслужил первую строчку, провел невероятный сезон, выиграл два «Шлема», восемь турниров. Он играет на очень высоком уровне и конкурентоспособен на любом покрытии.

Карлос тоже испытывал давление, но справился с ним очень хорошо. Он отличный парень, у него сильная команда, и он заслужил все это по праву. Для меня это мотивация на следующий год. Если бы мне пришлось выбирать, кто станет №1, я бы все равно выбрал Карлоса – он этого заслуживает».

12 фактов о доминировании Алькараса и Синнера

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: bolamarela.pt
logoATP
рейтинги
logoATP Finals
logoЯнник Синнер
logoКарлос Алькарас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Синнер – самый молодой теннисист, дошедший до финалов всех «Больших шлемов» и итогового турнира в одном сезоне
22 минуты назад
Синнер третий год подряд вышел в финал итогового
40 минут назад
Итоговый турнир ATP. Алькарас сыграет с Оже-Альяссимом, Синнер вышел в финал
41 минуту назад
У Зверева 11 поражений от игроков топ-10 за сезон. Только у двух теннисистов топ-3 в истории было больше
сегодня, 15:05
Курье о жалобах игроков на график: «Межсезонье гораздо длиннее, чем многие себе представляют»
сегодня, 14:38
Халеп о последнем матче: «После первого сета поняла, что не хочу продолжать. Чувствовала, что мне больше не место в туре»
сегодня, 13:58
Синнер против Де Минуара – смотрите трансляции матчей полуфинала итогового турнира ATP в Основе
сегодня, 13:30Тесты и игры
Беккер о календаре: «Думаю, тенниса слишком много. Болельщики должны проголодаться»
сегодня, 13:17
Стефанос Циципас: «За усилия не вознаграждают. Только за результат. Такова жизнь»
сегодня, 12:27
Сегодня день рождения Екатерины Александровой и Паулы Бадосы
сегодня, 10:34
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28