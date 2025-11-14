Синнер о том, что Алькарас закончит год №1 в мире: «Я рад за него, но если бы сказал, что очень счастлив – это было бы ложью»

Янник Синнер: Алькарас заслуживает быть первой ракеткой мира.

Янник Синнер высказался о том, что Карлос Алькарас завершит год в статусе первой ракетки мира.

«Я рад за него, но если бы сказал, что очень счастлив – это было бы ложью. Он заслужил первую строчку, провел невероятный сезон, выиграл два «Шлема», восемь турниров. Он играет на очень высоком уровне и конкурентоспособен на любом покрытии.

Карлос тоже испытывал давление, но справился с ним очень хорошо. Он отличный парень, у него сильная команда, и он заслужил все это по праву. Для меня это мотивация на следующий год. Если бы мне пришлось выбирать, кто станет №1, я бы все равно выбрал Карлоса – он этого заслуживает».

12 фактов о доминировании Алькараса и Синнера