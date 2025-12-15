Легков о Коростелеве и Непряевой: «С точки зрения результата все нормально. Ничего плохого не произошло»

Легков оценил высутпление Коростелева и Непряевой на Кубке мира в Давосе.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков считает нормальными результаты Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на этапе Кубка мира в Давосе.

Коростелев стал 52-м в спринте и 25-м в «разделке» свободным стилем, Непряева – 39-й и 20-й.

«Нужно адаптироваться. С одним сервисменом сделать это очень сложно. Плюс они никогда не бегали на таком уровне, это их дебют. На них оказывается огромное давление. И это не оправдание.

В Давосе жесткая трасса, там непривычный снег. К этим всем моментам нужно адаптироваться. С точки зрения результата все нормально. Ничего плохого не произошло», – сказал Легков.