  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Норвежские лыжники проиграли гонку впервые с февраля. У мужской сборной было 20 побед подряд – с учетом ЧМ и КМ прошлого сезона
24

Норвежские лыжники проиграли гонку впервые с февраля. У мужской сборной было 20 побед подряд – с учетом ЧМ и КМ прошлого сезона

Норвежские лыжники впервые в сезоне проиграли гонку на Кубке мира.

Лыжники из мужской сборной Норвегии впервые в текущем сезоне не смогли выиграть гонку на Кубке мира.

Сегодня француз Люка Шанава победил в коньковом спринте на этапе в Давосе, вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино. Лучший из норвежцев Оскар Опстад Вике занял третье место.

Ранее норвежцы выиграли 7 гонок из 7 на трех этапах Кубка мира-2025/26. При этом с учетом прошлого сезона у мужской сборной было 14 побед подряд на Кубке мира (с февраля 2025-го), а с учетом чемпионата мира – 20 подряд.

Сегодняшняя гонка также стала первой для россиян с 2022 года. Савелий Коростелев выбыл в квалификации.

Лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Клэбо сегодня выбыл в 1/4 финала – последний раз это случалось с ним в 2016 году.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная Норвегии
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок мира
logoСавелий Коростелев
logoЙоханнес Клэбо
logoФедерико Пеллегрино
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
logoЛюка Шанава
logoсборная Франции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Крах Клэбо в первой гонке после возвращения русских – худший спринт за 10 лет!
13 декабря, 17:55
⚡ Лыжи. Кубок мира. Шанава выиграл коньковый спринт, Пеллегрино – 2-й, Вике – 3-й, Клэбо выбыл в 1/4 финала, Коростелев – в квалификации
13 декабря, 16:58
⚡ Лыжи. Кубок мира. Валнес и Клэбо победили в командном спринте, Барп и Пеллегрино – 2-е, Хагстрем и Ангер – 3-и
12 декабря, 16:47
Главные новости
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Никайдо – 2-й, Рею Кобаяси – 3-й
вчера, 18:37
Симпсон-Ларсен о победе на Кубке мира: «Я просто в шоке, не могу поверить. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы отобраться на Олимпийские игры»
вчера, 16:35
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я, Непряева – 69-я
вчера, 15:15
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Коростелев – 98-й
вчера, 15:10
Норвежский журналист Салтведт: «Результат Коростелева немного разочаровывает. Теперь он лучше понимает, какие требования предъявляет уровень Кубка мира»
вчера, 14:57
Егор Сорин: «Коростелев показал хороший результат — попал в топ-30. Положительно оцениваю этот этап Кубка мира для него»
вчера, 14:48
Юрий Бородавко: «Основные трудности у Непряевой и Коростелева были в том, что они не до конца адаптировались, а лыжи были не идеально до конца доведены»
вчера, 14:36
Мать Коростелева: «Савелий планирует поехать на «Тур де Ски» в Италию. Ему надо набирать спортивную форму в конкуренции на этом снегу»
вчера, 14:29
Мать Коростелева: «Гонка для Савелия была тяжелой, он первый раз бегал в горах на такой высоте. А результат считаю отличным для дебюта»
вчера, 14:19
Горные лыжи. Кубок мира. Хауган победил в слаломе, Мейар – 2-й, Кристофферсен – 3-й
вчера, 14:00
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Большунов – 3-й
вчера, 13:09
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 5-я
вчера, 13:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
вчера, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15