Норвежские лыжники проиграли гонку впервые с февраля. У мужской сборной было 20 побед подряд – с учетом ЧМ и КМ прошлого сезона

Лыжники из мужской сборной Норвегии впервые в текущем сезоне не смогли выиграть гонку на Кубке мира.
Сегодня француз Люка Шанава победил в коньковом спринте на этапе в Давосе, вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино. Лучший из норвежцев Оскар Опстад Вике занял третье место.
Ранее норвежцы выиграли 7 гонок из 7 на трех этапах Кубка мира-2025/26. При этом с учетом прошлого сезона у мужской сборной было 14 побед подряд на Кубке мира (с февраля 2025-го), а с учетом чемпионата мира – 20 подряд.
Сегодняшняя гонка также стала первой для россиян с 2022 года. Савелий Коростелев выбыл в квалификации.
Лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Клэбо сегодня выбыл в 1/4 финала – последний раз это случалось с ним в 2016 году.
