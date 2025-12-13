Норвежские лыжники проиграли гонку впервые с февраля. У мужской сборной было 20 побед подряд – с учетом ЧМ и КМ прошлого сезона

Норвежские лыжники впервые в сезоне проиграли гонку на Кубке мира.

Лыжники из мужской сборной Норвегии впервые в текущем сезоне не смогли выиграть гонку на Кубке мира.

Сегодня француз Люка Шанава победил в коньковом спринте на этапе в Давосе, вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино. Лучший из норвежцев Оскар Опстад Вике занял третье место.

Ранее норвежцы выиграли 7 гонок из 7 на трех этапах Кубка мира-2025/26. При этом с учетом прошлого сезона у мужской сборной было 14 побед подряд на Кубке мира (с февраля 2025-го), а с учетом чемпионата мира – 20 подряд.

Сегодняшняя гонка также стала первой для россиян с 2022 года. Савелий Коростелев выбыл в квалификации.

Лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Клэбо сегодня выбыл в 1/4 финала – последний раз это случалось с ним в 2016 году.