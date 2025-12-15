Егор Сорин: «Для российских лыж самое сложное возвращение будет в спринте»

Тренер Сорин: российским лыжникам сложнее всего будет возвращаться в спринте.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин считает, что россиянам сложнее всего дастся возвращение в спринте.

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не прошли квалификацию конькового спринта на этапе Кубка мира в Давосе.

«Я считаю, что для российских лыж самое сложное возвращение будет в спринте. Уверен, что в дистанционных гонках мы достаточно уверенно сможем адаптироваться, но в спринте нам потребуется больше времени», – сказал Сорин.