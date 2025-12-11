  • Спортс
  • Анастасия Таталина: «Ищу спонсорскую поддержку на подготовку и выступление на Олимпиаде. Все затраты на CAS были за свой счет»
Анастасия Таталина: «Ищу спонсорскую поддержку на подготовку и выступление на Олимпиаде. Все затраты на CAS были за свой счет»

Фристайлистка Таталина: ищу спонсорскую поддержку для выступления на Олимпиаде.

Российская фристайлистка Анастасия Таталина высказалась о получении нейтрального статуса.

– Какой была первая реакция, когда вы получили нейтральный статус и возможность снова выступить на международных соревнованиях?

– Сильная радость! В течение года я боролась за это: писала письма в FIS и МОК, поднимала вопрос в социальных сетях. Параллельно обращалась в Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России: «Я готова выступать! Включите меня в списки». Но, к сожалению, получила отказ.

– Почему?

– Мне ответили: «Вы не находитесь в списках сборной команды России, поэтому ничем помочь не можем». Но я не сдалась – совместно с семьей мы приняли решение самостоятельно подать апелляцию в CAS. И сегодня получили долгожданный результат, за который боролись много времени.

– Что дальше?

– На данный момент идет оформление документов для личных тренеров, готовивших меня к чемпионату мира и Олимпийским играм в Пекине. Также я ищу спонсорскую поддержку на подготовку и выступление на Олимпиаде, потому что все затраты на CAS были за свой счет.

– После получения вами нейтрального статуса с вами связывались из Олимпийского комитета России?

– Никто не связывался и помощь не предлагал.

– В момент, когда ОКР отказал в помощи и в целом были сложности с допуском на международные соревнования, возникали мысли или предложения сменить спортивное гражданство?

– Нет, не было, – сказала Таталина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
