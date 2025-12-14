  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Дмитрий Логинов: «Я подал заявку на получение нейтрального статуса, но пока ответ от FIS не пришел»
5

Дмитрий Логинов: «Я подал заявку на получение нейтрального статуса, но пока ответ от FIS не пришел»

Трехкратный чемпион мира по сноуборду Логинов подал заявку на нейтральный статус.

Трехкратный чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов рассказал, что подал заявку на нейтральный статус.

«Я подал заявку на получение нейтрального статуса, но пока ответ от FIS не пришел. Подавал в начале декабря, уже две недели прошло. Как понимаю, ответ должен прийти в течение 30 дней, кому‑то быстро отвечают, кому‑то нет, но пока ни одному нашему сноубордисту они не ответили.

Будем надеяться, что дадут нейтральный статус, надежда на это есть», – сказал Логинов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России (сноуборд)
сноуборд
logoFIS
logoДмитрий Логинов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Коростелев о Кубке мира в Давосе: «Проблем с сервисом не было. Нам помогали иностранные друзья во главе с Крамером»
сегодня, 13:19
Непряева об участии в Кубке мира: «Эмоции просто переполняют. Очень рада, что мы сможем поехать на Олимпиаду»
сегодня, 13:14
Александр Легков: «От желания приехать на Олимпиаду не отказываюсь. Если смогу найти время, с радостью поддержу наших лыжников в Милане»
сегодня, 12:52
Степанова о спринте: «Для сборной необходимо построить круг «как в Европе», тренироваться и соревноваться именно на нем»
сегодня, 11:10
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске
сегодня, 10:45
Дегтярев поучаствовал в презентации тематического поезда «Олимпийский экспресс» в метро Москвы
сегодня, 10:29
Крянин об участии российских лыжников в Олимпиаде: «Сколько квот будет выделено, решает МОК»
сегодня, 10:19
Тренер сборной России по двоеборью об участии Галунина в этапах Кубка мира: «Как только он получит визу, сразу отправится на соревнования»
сегодня, 09:35
Егор Сорин: «Для российских лыж самое сложное возвращение будет в спринте»
сегодня, 07:49
«Ждали результатов лучше? Это ваши ожидания». Коростелев дал интервью на английском языке на Кубке мира
сегодня, 07:07Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Большунов – 3-й
вчера, 13:09
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 5-я
вчера, 13:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
вчера, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15