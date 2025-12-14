Дмитрий Логинов: «Я подал заявку на получение нейтрального статуса, но пока ответ от FIS не пришел»

Трехкратный чемпион мира по сноуборду Логинов подал заявку на нейтральный статус.

Трехкратный чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов рассказал, что подал заявку на нейтральный статус.

«Я подал заявку на получение нейтрального статуса, но пока ответ от FIS не пришел. Подавал в начале декабря, уже две недели прошло. Как понимаю, ответ должен прийти в течение 30 дней, кому‑то быстро отвечают, кому‑то нет, но пока ни одному нашему сноубордисту они не ответили.

Будем надеяться, что дадут нейтральный статус, надежда на это есть», – сказал Логинов.