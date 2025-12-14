Александр Панжинский: «Коростелев провел не провальную гонку, а главное, заработал квоту на Олимпиаду. Это была цель номер один поездки в Давос»

Панжинский: Коростелев провел не провальную гонку на Кубке мира в Давосе.

Призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский оценил выступление российского лыжника Савелия Коростелева в коньковой «разделке» на 10 км на этапе Кубка мира в Давосе.

Коростелев занял 25-е место c отставанием 1 минута и 20,3 секунды от победителя – норвежца Эйнара Хедегарта.

«Савелию прежде всего надо поработать над техникой на такой скоростной трассе, плюс основная особенность Давоса – это очень быстрый снег и среднегорье, которое может вырубать на второй половине дистанции из-за излишнего закисления, недостатка кислорода, и в горах это сильно ощущается. Тут нужно либо раньше приезжать и проходить акклиматизацию, либо регулярно тренироваться в горах.

Коростелев пробежал неплохую гонку, не хватило свежести в конце, а на таком быстром снегу потеря тонуса сразу превращается в потерю десятка секунд. В целом все нормально, все хорошо, ничего плохого нет, есть над чем работать.

Дебют показал, что слабые места лучше выявить сейчас, чем с ними приехать на Олимпиаду. Савелий провел не провальную гонку, а самое главное, заработал квоту на Олимпиаду для нейтральных спортсменов из России – это была цель номер один поездки в Давос», – сказал Панжинский.

