Бородавко о словах Рибом про россиян: «С таким встречаемся постоянно. Особенно со шведско-норвежской стороны, они очень не любят соперников»

Бородавко ответил шведке Рибом, которая выступила против допуска россиян.

Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко ответил шведской лыжнице Эмме Рибом, которая выступила против допуска россиян к международным соревнованиям.

«С таким встречаемся постоянно. Особенно со шведско-норвежской стороны. Они очень не любят соперников, потому что российские лыжники были прямыми конкурентами. Им это очень не нравилось. Сейчас им очень вольготно живется.

Самое страшное, что они еще не разбираясь в политике, пытаются закрывать этот политический аспект, поскольку антироссийская пропаганда работает очень и очень сильно.

Обижаться, делать какие-то выводы... Каждый человек имеет право на свои мысли. Ради бога. Не будем обращать внимания. К нашему счастью, их значительное меньшинство», — сказал Бородавко.