  • Егор Сорин: «Соперники и болельщики встретили Коростелева и Непряеву очень хорошо. Савелий, наверное, уже пообщался с каждым участником Кубка мира»
Егор Сорин: «Соперники и болельщики встретили Коростелева и Непряеву очень хорошо. Савелий, наверное, уже пообщался с каждым участником Кубка мира»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, как Дарья Непряева и Савелий Коростелев адаптировались на Кубке мира.

Непряева заняла 39-е место в квалификации конькового спринта в Давосе, Коростелев – 52-е. 

«Надо было набрать хоть какие‑то очки, чтобы попасть в тридцатку сильнейших в Кубке наций, а так как стран всего 28, из тех, кто набрал очки, то даже тех очков, что набрала Даша, хватит.

Адаптация ребят на Кубке мира проходит хорошо. Они улыбались, страха нет. Они не перегорели. Им комфортно. Соперники и болельщики встретили очень хорошо. Савелий, наверное, уже пообщался с каждым участником Кубка мира. Все их поздравляют. Даша тоже общается.

Я здесь неофициально могу быть только с обычными болельщиками. Многие нам предлагают помощь, приходится обращаться за ней. Организаторы следят за экипировкой, они дают одобрение комбинезонов. Мы не бегали никогда в горах. Даше очень сложно было после перелетов.

Каждый журналист хочет пообщаться с Савелием и с Дарьей, но они справляются с волнением», – сказал Сорин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
