Коростелев о 52-м месте на Кубке мира: «Это уровень моего спринта. Кто считает меня спринтером, явно гонки не смотрит»
Коростелев: кто считает меня спринтером, явно гонки не смотрит.
Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал выступление в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Давосе (52-е место).
«Тяжелая адаптация ко всему. Никакого волнения не было. Это уровень моего спринта.
Кто считает меня спринтером, явно гонки не смотрит», – сказал Коростелев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
