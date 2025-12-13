Егор Сорин: «Коростелев больше тяготеет к дистанционным гонкам, и у нас было понимание, что на Кубке мира ему будет сложнее всего в спринте»

Сорин: Коростелев тяготеет к дистанционным гонкам, ему будет сложнее в спринте.

Тренер лыжной сборной России Егор Сорин высказался о выступлении Савелия Коростелева в спринте на этапе Кубка мира в Давосе.

Коростелев не смог выйти в 1/4 финала, заняв в квалификации 52-е место.

«Савелий споткнулся на подъеме. Он неправильно поставил палку. Самое главное, что никаких поломок не было, ничего страшного не произошло.

Безусловно, мы ждем завтра улучшения результатов. Савелий больше тяготеет к дистанционным гонкам, и у нас было понимание, что на Кубке мира ему будет сложнее всего в спринте», — сказал Сорин.

