Наталья Коростелева о дебюте сына на КМ: «Очень сложно с листа бежать, не проводя скоростной работы. По своему опыту знаю, что в Давосе очень тяжело»

Мать Коростелева отреагировала на попадание сына на Олимпиаду в Милан.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Наталья Коростелева высказалась о выступлении сына на Кубке мира в Давосе.

Сегодня Савелий Коростелев занял 52-е место в спринте. Это позволило ему квалифицироваться на Олимпийские игры в Милане.

«Это все очень классно. Самое главное — с дебютом на международной арене! Наконец-то он состоялся спустя столько лет ожидания. Очень сложно с листа бежать, не проводя скоростной работы. По своему опыту знаю, что в Давосе очень сложно.

Не думаю, что комиссия МОК будет жестче проверки FIS. Но пока бежать впереди паровоза, махать руками и радоваться рано», — сказала Наталья Коростелева.