Наталья Коростелева о дебюте сына на КМ: «Очень сложно с листа бежать, не проводя скоростной работы. По своему опыту знаю, что в Давосе очень тяжело»
Мать Коростелева отреагировала на попадание сына на Олимпиаду в Милан.
Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Наталья Коростелева высказалась о выступлении сына на Кубке мира в Давосе.
Сегодня Савелий Коростелев занял 52-е место в спринте. Это позволило ему квалифицироваться на Олимпийские игры в Милане.
«Это все очень классно. Самое главное — с дебютом на международной арене! Наконец-то он состоялся спустя столько лет ожидания. Очень сложно с листа бежать, не проводя скоростной работы. По своему опыту знаю, что в Давосе очень сложно.
Не думаю, что комиссия МОК будет жестче проверки FIS. Но пока бежать впереди паровоза, махать руками и радоваться рано», — сказала Наталья Коростелева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости