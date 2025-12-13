Дмитрий Губерниев: «Не понимаю тех, кто говорит, что два русских лыжника вдруг начнут у всех выигрывать. Была задача попасть на Олимпиаду – они ее выполнили»

Губерниев: не понимаю тех, кто говорит, что 2 русских лыжника начнут выигрывать.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева справились с задачей на Кубке мира в Давосе.

Сегодня Коростелев и Непряева выбыли в квалификации конькового спринта, не сумев попасть в топ-30, но выполнили олимпийский норматив. Это первое выступление россиян на Кубке мира с 2022 года.

– Как оцените выступление Непряевой и Коростелева в Давосе?

– Вы хотели, чтобы они финишировали с флагом примерно сразу после старта в финале? С задачей люди справились – они едут на Олимпиаду. Это прекрасное и замечательное достижение. Я поздравляю Непряеву и Коростелева!

Не понимаю тех, кто сейчас собирается вопить «Россия!», размахивать флагом, и говорит, что два русских одиноких лыжника вдруг начнут у всех выигрывать. Была задача – попасть на Олимпиаду. Они ее выполнили. Дальше будем решать проблемы по мере их поступления.

Надо достойно подготовиться к Олимпийским играм: инвентарь, просчитать дистанции, кто будет готовить лыжи, восстанавливать спортсменов и выступать. А кто сейчас говорит, что люди должны бороться за золото на этапах Кубка мира, пошли они ## ### [на фиг], – сказал Губерниев.

Дмитрий Губерниев: «Если Коростелев поедет на Олимпиаду, то сможет там претендовать на победу»

Наши лыжники отобрались на Олимпиаду! Но очень далеко от лидеров