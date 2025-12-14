Вероника Степанова: «Идея с «дерзкой майкой» мне не нравится. Я не дерзкая – я расчетливая на лыжне и наглая»

Лыжница Степанова: мне не нравится идея с «дерзкой майкой».

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила, что ей не нравится идея с майкой «самой дерзкой лыжницы» на российских соревнованиях по лыжным гонкам.

Сегодня Степанова выиграла коньковую гонку преследования на 10 км на третьем этапе Кубка России в Чусовом.

«Идея с «дерзкой майкой» мне не нравится. С моей точки зрения, это ритуальный танец с бубном вокруг здания, которое требует ремонта, перестройки и модернизации. Никак популярности лыжных гонок это не способствует.

Участвовать в этом шоу я не хочу и на старт следующей гонки в этой майке (в шутовском колпаке) не собираюсь – если только это не вписано прямо в Положение о соревнованиях.

Я не дерзкая – я расчетливая на лыжне и наглая. Надеюсь таковой и запомниться», – цитирует «Матч ТВ» слова Степановой из ее телеграм-канала.