Клэбо впервые с 2016 года не смог выйти в 1/2 финала в спринте

Клэбо занял четвертое место в 1/4 финала спринта на Кубке мира в Давосе.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо занял четвертое место в 1/4 финала конькового спринта на Кубке мира в Давосе и не смог выйти в полуфинал.

Он потерял время на трассе, так как поскользнулся на обоих кругах.

В последний раз Клэбо выбывал из турнира на стадии четвертьфинала во время своего дебюта на Кубке мира в Драммене в 2016 году.

ФОТО: скриншот трансляции Okko.