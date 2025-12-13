Клэбо впервые с 2016 года не смог выйти в 1/2 финала в спринте
Клэбо занял четвертое место в 1/4 финала спринта на Кубке мира в Давосе.
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо занял четвертое место в 1/4 финала конькового спринта на Кубке мира в Давосе и не смог выйти в полуфинал.
Он потерял время на трассе, так как поскользнулся на обоих кругах.
В последний раз Клэбо выбывал из турнира на стадии четвертьфинала во время своего дебюта на Кубке мира в Драммене в 2016 году.
ФОТО: скриншот трансляции Okko.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
