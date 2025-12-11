90

Савелий Коростелев: «Уже видел Клэбо. Я поприветствовал его, а он – меня»

Лыжник Коростелев о Кубке мира: уже видел Клэбо, мы поприветствовали друг друга.

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал об общении с иностранцами на этапе Кубка мира в Давосе.

– На тренировке со мной катались американец и итальянец.

– Они поздравили тебя?

– Я крикнул: «Officially!» Они поздравили меня, и мы пошли кататься дальше.

– Что скажет Клэбо?

– А я уже видел его.

– Что сказал?

– Я поприветствовал его, а он – меня, – сказал Коростелев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок мира
лыжные гонки
logoСавелий Коростелев
logoЙоханнес Клэбо
logoсборная Норвегии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Егор Сорин: «Непряева уже который год начало сезона как бы затягивает. На Кубке мира надо быть немножко в другом состоянии»
10 декабря, 16:45
Егор Сорин: «Коростелев полетел в Давос не только ради Кубка мира. Ему сразу было сказано, чтобы не питал особых надежд, а готовился к следующим стартам»
10 декабря, 16:45
Сергей Крянин: «После выступления Непряевой и Коростелева сможем смотреть, на каком уровне у нас находится молодежь»
10 декабря, 16:23
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Амундсен, Хедегарт, Иверсен, Ниенге, Нисканен, Фермойлен пробегут коньковую «разделку» на 10 км
22 минуты назад
Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе
29 минут назад
Лыжи. Кубок России. Ардашев, Большунов, Семиков, Якимушкин, Тиунов, Сахаров, Мальцев, Порошкин пробегут коньковую гонку преследования на 15 км
30 минут назад
Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом
32 минуты назад
Лыжи. Кубок России. Степанова, Пеклецова, Крупицкая, Баранова, Кусургашева, Ступак, Сорина выступят в коньковой гонке преследования
35 минут назадLive
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Диггинс, Сундлинг, Далквист, Шлинн, Фоснес, Саннесс, Штадлобер пробегут коньковую «разделку» на 10 км
сегодня, 04:40
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Крафт – 2-й, Раймунд – 3-й
вчера, 21:03
Дарья Непряева: «Сегодня я по-настоящему узнала и прочувствовала, что такое настоящий спринт — и мне это понравилось»
вчера, 21:01
Горные лыжи. Кубок мира. Айхер победила в скоростном спуске, Вонн – 2-я, Годжа – 3-я
вчера, 20:56
Горные лыжи. Кубок мира. Мейар победил в гигантском слаломе, Эрни – 2-й, Одерматт – 3-й
вчера, 20:47
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Непряева – 2-я, Никитина – 3-я
11 декабря, 13:35
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 12-й
11 декабря, 13:29
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Фермойлен – 5-й
7 декабря, 13:12
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я
7 декабря, 11:29
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00