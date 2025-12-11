Савелий Коростелев: «Уже видел Клэбо. Я поприветствовал его, а он – меня»
Лыжник Коростелев о Кубке мира: уже видел Клэбо, мы поприветствовали друг друга.
Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал об общении с иностранцами на этапе Кубка мира в Давосе.
– На тренировке со мной катались американец и итальянец.
– Они поздравили тебя?
– Я крикнул: «Officially!» Они поздравили меня, и мы пошли кататься дальше.
– Что скажет Клэбо?
– А я уже видел его.
– Что сказал?
– Я поприветствовал его, а он – меня, – сказал Коростелев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости