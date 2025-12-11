Савелий Коростелев: «Уже видел Клэбо. Я поприветствовал его, а он – меня»

Лыжник Коростелев о Кубке мира: уже видел Клэбо, мы поприветствовали друг друга.

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал об общении с иностранцами на этапе Кубка мира в Давосе.

– На тренировке со мной катались американец и итальянец.

– Они поздравили тебя?

– Я крикнул: «Officially!» Они поздравили меня, и мы пошли кататься дальше.

– Что скажет Клэбо?

– А я уже видел его.

– Что сказал?

– Я поприветствовал его, а он – меня, – сказал Коростелев.