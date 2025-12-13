  • Спортс
  • «Коростелев и Непряева выступили не по своим силам. На следующих стартах будут выглядеть увереннее». Бородавко о Кубке мира
Бородавко: Коростелев и Непряева выступили на Кубке мира не по своим силам.

Тренер сборной России Юрий Бородавко считает, что лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева еще не показали свой потенциал на этапе Кубка мира в Давосе.

Коростелев и Непряева выбыли в квалификации конькового спринта, не сумев попасть в топ-30, однако выполнили олимпийский норматив. Это первое выступление россиян на Кубке мира с 2022 года.

– Думаю, они выступили не по своим силам. Должно пройти какое-то время для адаптации. На следующих стартах они будут выглядеть более уверенно. Я бы не делал каких-то скоропалительных выводов.

– В чем тогда причина такого результата, потому что Савелий вроде бы уже акклиматизировался?

– Первое – абсолютно новые лыжи. Найти сразу же очень хорошие лыжи высокого качества достаточно сложно. И второе – это все-таки мы очень много соревновались на медленном снеге. Мы несколько раз говорили, что к скользкому снегу нужно привыкать, здесь совсем другие движения.

И акклиматизационная часть, вся эта эмоциональная составляющая тоже, думаю, повлияла на Савелия. Те ожидания, которые на него возлагали. Он вполне мог немного перегореть. Нужно успокоиться, подготовиться к следующему старту и показать, на что они способны.

– Ожидали ли, что в первой гонке будет сложно показать хороший результат или все же рассчитывали, что могло быть лучше?

– Ни то, ни другое. Мы просто хотели посмотреть само выступление. Поэтому какие-то стопроцентные выводы делать не будем. Не было такого, что Савелий приехал туда побеждать, но и не было того, что будет провальное выступление. Все ждали тот результат, который покажут спортсмены, чтобы дальше от этого отталкиваться. Думаю, гонка с раздельного старта сложится значительно лучше.

– Как реагировать на критику недружественных сборных, которые не рады нашим спортсменам?

– Таких значительное меньшинство. Поэтому не нужно реагировать на каждый чих или пук каждого злопыхателя. Нужно делать свое дело, собраться, сконцентрироваться и показать, на что способны, – сказал Бородавко.

Наши лыжники отобрались на Олимпиаду! Но очень далеко от лидеров

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
