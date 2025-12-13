Савелий Коростелев: «Я очень рад, что дебютировал на Кубке мира. Но было бы лучше, если бы я сделал это в дистанционной гонке»

Коростелев: рад, что дебютировал на КМ, но было бы лучше в дистанционной гонке.

Российский лыжник Савелий Коростелев высказался о первой гонке на Кубке мира в карьере.

Сегодня он занял 52-е место в спринте на этапе КМ в Давосе.

— Я очень рад, что дебютировал. Но было бы лучше, если бы я сделал это в дистанционной гонке.

— Почему?

— Потому что сейчас я чувствую себя чертовски плохо. Для меня это было скорее как максимальный интервал.

— Ты видел норвежских спортсменов на трассе?

— Они сказали «привет», но не больше. Мы не такие уж близкие друзья.

— Но они хотят поговорить с тобой.

— Серьезно? Без проблем. Когда я встречу их в следующий раз, у меня не будет никаких проблем пообщаться с ними, — сказал Коростелев, добавив, что получал только положительные отклики по поводу того, что ему разрешили соревноваться в Кубке мира.