Савелий Коростелев не квалифицировался в четвертьфинал конькового спринта на Кубке мира

Савелий Коростелев не прошел в четвертьфинал спринта на Кубке мира в Давосе.

Российский лыжник Савелий Коростелев не квалифицировался в финальные забеги конькового спринта на Кубке мира. Коростелев выступил в квалификации в нейтральном статусе. Он показал время 2.28,15 – на данный момент это 51-й результат. В четвертьфинал спринта проходят топ-30 спортсменов в квалификации.