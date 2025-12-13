Савелий Коростелев не квалифицировался в четвертьфинал конькового спринта на Кубке мира
Российский лыжник Савелий Коростелев не квалифицировался в финальные забеги конькового спринта на Кубке мира.
Коростелев выступил в квалификации в нейтральном статусе. Он показал время 2.28,15 – на данный момент это 51-й результат.
В четвертьфинал спринта проходят топ-30 спортсменов в квалификации.
