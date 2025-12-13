  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Волков о дебюте Непряевой на Кубке мира: «Приятно видеть свою девушку счастливой, видеть, как она улыбается. Даша просто светится от счастья»
24

Волков о дебюте Непряевой на Кубке мира: «Приятно видеть свою девушку счастливой, видеть, как она улыбается. Даша просто светится от счастья»

Волков о дебюте Непряевой на Кубке мира: приятно видеть свою девушку счастливой.

Лыжник Сергей Волков назвал прорывом в отношениях с Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS) допуск Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в нейтральном статусе.

Коростелев и Непряева выступили в квалификации конькового спринта на Кубке мира в Давосе. В финальные забеги они не отобрались.

«Последние два года мы регулярно выезжали на сборы, в том числе за свой счет. У нас была своя мини-группа... Для меня их прорыв — это наконец-то прорыв в международных отношениях наших лыжников с FIS.

Вчера я созванивался с Дашей. Она, понятное дело, на эмоциях. Все на них смотрят. Мне просто приятно видеть свою девушку счастливой, видеть, как она улыбается. Там прекрасная погода, жесткая трасса, «вельветик»... Даша прямо светится от счастья, и это заряжает и меня.

Не скрою, я переживал за нее даже больше, чем за себя, потому что у нее дебют на Кубке мира. Если у нее будет хорошее состояние, может что-то получиться. Хотя, наверное, отличного состояния сложно ожидать, учитывая дорогу. Мы в Чусовой очень долго добирались из Тюмени, а затем она два дня ехала уже в Давос.

Это очень большой перерыв именно в плане тренировочной базы. Может быть, на свежести получится, с другой стороны. Она, возможно, сильнейшая коньковая спринтерша в России, у нее реально большой потенциал в этой дисциплине», – сказал Волков.

Опубликовано: Полина Лоцик
logoДарья Непряева
logoсборная России (лыжные гонки)
logoСергей Волков
лыжные гонки
logoСавелий Коростелев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Сергей Волков: «Не вижу оснований, чтобы мне не пришел нейтральный статус. В понедельник вылетаю в Европу, надеюсь, буду готовиться к «Тур де Ски»
13 декабря, 13:16
Шведская лыжница Рибом: «Мне жаль, что россияне возвращаются»
13 декабря, 11:23
Сорин о Коростелеве и Непряевой на Кубке мира в Давосе: «Сил никто экономить не будет»
12 декабря, 18:58
Главные новости
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Никайдо – 2-й, Рею Кобаяси – 3-й
вчера, 18:37
Симпсон-Ларсен о победе на Кубке мира: «Я просто в шоке, не могу поверить. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы отобраться на Олимпийские игры»
вчера, 16:35
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я, Непряева – 69-я
вчера, 15:15
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Коростелев – 98-й
вчера, 15:10
Норвежский журналист Салтведт: «Результат Коростелева немного разочаровывает. Теперь он лучше понимает, какие требования предъявляет уровень Кубка мира»
вчера, 14:57
Егор Сорин: «Коростелев показал хороший результат — попал в топ-30. Положительно оцениваю этот этап Кубка мира для него»
вчера, 14:48
Юрий Бородавко: «Основные трудности у Непряевой и Коростелева были в том, что они не до конца адаптировались, а лыжи были не идеально до конца доведены»
вчера, 14:36
Мать Коростелева: «Савелий планирует поехать на «Тур де Ски» в Италию. Ему надо набирать спортивную форму в конкуренции на этом снегу»
вчера, 14:29
Мать Коростелева: «Гонка для Савелия была тяжелой, он первый раз бегал в горах на такой высоте. А результат считаю отличным для дебюта»
вчера, 14:19
Горные лыжи. Кубок мира. Хауган победил в слаломе, Мейар – 2-й, Кристофферсен – 3-й
вчера, 14:00
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Большунов – 3-й
вчера, 13:09
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 5-я
вчера, 13:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
вчера, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15