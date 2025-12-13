Волков о дебюте Непряевой на Кубке мира: «Приятно видеть свою девушку счастливой, видеть, как она улыбается. Даша просто светится от счастья»

Волков о дебюте Непряевой на Кубке мира: приятно видеть свою девушку счастливой.

Лыжник Сергей Волков назвал прорывом в отношениях с Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS) допуск Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в нейтральном статусе.

Коростелев и Непряева выступили в квалификации конькового спринта на Кубке мира в Давосе. В финальные забеги они не отобрались.

«Последние два года мы регулярно выезжали на сборы, в том числе за свой счет. У нас была своя мини-группа... Для меня их прорыв — это наконец-то прорыв в международных отношениях наших лыжников с FIS.

Вчера я созванивался с Дашей. Она, понятное дело, на эмоциях. Все на них смотрят. Мне просто приятно видеть свою девушку счастливой, видеть, как она улыбается. Там прекрасная погода, жесткая трасса, «вельветик»... Даша прямо светится от счастья, и это заряжает и меня.

Не скрою, я переживал за нее даже больше, чем за себя, потому что у нее дебют на Кубке мира. Если у нее будет хорошее состояние, может что-то получиться. Хотя, наверное, отличного состояния сложно ожидать, учитывая дорогу. Мы в Чусовой очень долго добирались из Тюмени, а затем она два дня ехала уже в Давос.

Это очень большой перерыв именно в плане тренировочной базы. Может быть, на свежести получится, с другой стороны. Она, возможно, сильнейшая коньковая спринтерша в России, у нее реально большой потенциал в этой дисциплине», – сказал Волков.