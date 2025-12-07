Горные лыжи. Кубок мира. Робинсон выиграла гигантский слалом, Лютич – 2-я, Гренье – 3-я, Шиффрин – 6-я

Робинсон выиграла гигантский слалом на Кубке мира по горным лыжам в Канаде.

Новозеландка Элис Робинсон победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира по горным лыжам в Трамблане (Канада). Горные лыжи Кубок мира Трамблан, Канада Женщины Гигантский слалом 1. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 2.16,18 2. Зринка Лютич (Хорватия) – 0,94 3. Валери Гренье (Канада) – 1,00 4. Камилла Раст (Швейцария) – 1,21 5. Клара Дире (Франция) – 1,51 6. Микаэла Шиффрин (США) – 1,65 7. Эстель Альфанд (Швеция) – 1,94 8. София Годжа (Италия) – 1,98