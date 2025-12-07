  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Горные лыжи. Кубок мира. Робинсон выиграла гигантский слалом, Лютич – 2-я, Гренье – 3-я, Шиффрин – 6-я
1

Горные лыжи. Кубок мира. Робинсон выиграла гигантский слалом, Лютич – 2-я, Гренье – 3-я, Шиффрин – 6-я

Робинсон выиграла гигантский слалом на Кубке мира по горным лыжам в Канаде.

Новозеландка Элис Робинсон победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира по горным лыжам в Трамблане (Канада).

Горные лыжи

Кубок мира

Трамблан, Канада

Женщины

Гигантский слалом

1. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 2.16,18

2. Зринка Лютич (Хорватия) – 0,94

3. Валери Гренье (Канада) – 1,00

4. Камилла Раст (Швейцария) – 1,21

5. Клара Дире (Франция) – 1,51

6. Микаэла Шиффрин (США) – 1,65

7. Эстель Альфанд (Швеция) – 1,94

8. София Годжа (Италия) – 1,98

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
горные лыжи
результаты
гигантский слалом (жен)
logoКубок мира
Зринка Лютич
сборная Новой Зеландии жен
logoсборная Швеции жен
logoсборная США жен
сборная Хорватии жен
logoсборная Канады жен
logoМикаэла Шиффрин
Элис Робинсон
София Годжа
Валери Гренье
logoсборная Франции жен
logoсборная Италии жен
Клара Дире
сборная Швейцарии жен
Камилла Раст
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе
21 минуту назад
Расписание третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом
21 минуту назад
Спортивный директор FIS о выдаче нейтрального статуса лыжникам: «Надеемся, что сможем сделать это в течение пары дней»
вчера, 19:35
Елена Вяльбе: «Думаю, Telegram скоро заблокируют. Есть МАХ, в котором меня все устраивает, спокойно пользуюсь»
вчера, 18:06
Бородавко о заявках лыжников на нейтральный статус: «Не всем прислали анкеты и чеки на оплату, некоторые не получили ответа вовсе»
вчера, 16:34
Дмитрий Губерниев: «Временами Большунов ведет себя как обиженный ребенок. Настоящий чемпион должен быть широкой души человеком – этого мы пока не наблюдаем»
вчера, 14:42
Коростелев прибыл в Европу, сообщил тренер Сорин: «Где в итоге решили остановиться – в Давосе или на другой высоте – пока секрет. Не хотим лишний раз обозначаться»
вчера, 13:19
Горнолыжник Никита Казазаев дисквалифицирован на три года за отказ от прохождения допинг-теста
вчера, 10:02
Вероника Степанова: «Место мужчины – сначала на стадионе готовиться, затем в спальне результаты показывать, а потом в детской «результатам» подгузники менять»
вчера, 09:02
Хедегарт, Амундсен, Клэбо выступят на Кубке мира в Давосе, Крюгер не попал в состав
вчера, 08:19
Ко всем новостям
Последние новости
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Фермойлен – 5-й
7 декабря, 13:12
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
7 декабря, 11:41
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 12-й
7 декабря, 11:36
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я
7 декабря, 11:29
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15