Горные лыжи. Кубок мира. Робинсон выиграла гигантский слалом, Лютич – 2-я, Гренье – 3-я, Шиффрин – 6-я
Робинсон выиграла гигантский слалом на Кубке мира по горным лыжам в Канаде.
Новозеландка Элис Робинсон победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира по горным лыжам в Трамблане (Канада).
Горные лыжи
Кубок мира
Трамблан, Канада
Женщины
Гигантский слалом
1. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 2.16,18
2. Зринка Лютич (Хорватия) – 0,94
3. Валери Гренье (Канада) – 1,00
4. Камилла Раст (Швейцария) – 1,21
5. Клара Дире (Франция) – 1,51
6. Микаэла Шиффрин (США) – 1,65
7. Эстель Альфанд (Швеция) – 1,94
8. София Годжа (Италия) – 1,98
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости