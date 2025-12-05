Михаил Дегтярев: «Готовим иск по биатлону, решили побиться вместе с федерацией. Лыжный прецедент важен для биатлонистов»
Союз биатлонистов России оспорит недопуск спортсменов к международным стартам.
Союз биатлонистов России (СБР) оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) недопуск спортсменов к соревнованиям под эгидой Международного союза биатлонистов.
Об этом сообщил министр спорта России, глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.
«В санном спорте мы одержали победу, в лыжных гонках. Готовим иск по биатлону, решили побиться вместе с федерацией. Лыжный прецедент для биатлонистов важен.
Тоже федерация под скандинавским лобби, мы видим реакцию спортсменов, она абсолютно нормальная, никаких бойкотов. Все будут соревноваться. Мы везде оцениваем риски и потенциал положительного результата», – сказал Дегтярев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
