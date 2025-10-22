Мама Терентьевой и Непряевой: «Мотивация соревноваться у Натальи и Дарьи есть – это их работа, они получают зарплату. Они не заканчивают»

Мама лыжниц Терентьевой и Непряевой назвала ожидаемым решение FIS.

21 октября совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.

– Отреагировали так же, как и вся страна. Надежда‑то какая была? Особо никакой. Один мужчина, одна женщина, команду не пускают. Было ожидаемо, честно сказать, мы сильно не обольщались.

– Есть ли у Дарьи и Натальи мотивация соревноваться и тренироваться?

– Мотивация есть. Это их работа, они за нее получают заработную плату. Я не говорю, что после вчерашней информации они поставят лыжи в угол и закончат. Нет. Продолжают, жизнь продолжается. Сенсации особо сильной не было. Ну, не пустят нас на Олимпиаду, но жизнь на этом не останавливается.

Да, конечно, обидно за маленькую, а старшая вроде была первым номером у нас в стране на отбор, но если смотреть на вещи реально, то все равно были препоны для нее и для (Александра) Большунова.

Мы не обольщались, если смотреть на вещи трезво. Тех людей, которые составляют для них конкуренцию, они явно бы не пустили на старт, – сказала Ирина Непряева.

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду

😱 Наши лыжники не едут на Олимпиаду: норвежцы ликуют, Россия собирается в суд