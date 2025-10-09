  • Спортс
Губерниев о квоте россиян в два человека на Олимпиаду: «Лучше пусть кто‑нибудь едет, чем никто. Хоть за кого‑то поболеем, порадуемся»

Губерниев высказался о квоте FIS для российских лыжников в два человека.

Ранее главный тренер сборной США Крис Гровер заявил в подкасте Race Ready, что на Олимпиаду-2026 в случае допуска смогут поехать только два лыжника из России.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отложила вопрос допуска россиян к соревнованиям в нейтральном статусе до 21 октября.

– Я про это и говорил, Гровер не открыл никакой секрет, а подтвердил то, что мы тоже знали. Скорее всего, это будет своеобразный wild-card для всего лишь двоих спортсменов, чтобы мы не могли выступить ни в эстафетах, ни в командных спринтах.

И на Олимпиаду, скорее всего, поедут те же 1+1, и это будут не лидеры Большунов и Терентьева, а молодые. Коростелев, Фалеева, Пеклецова или Непряева-младшая, например.

– Учитывая ситуацию, даже такой сценарий будет оптимистичным?

– Лучше кто‑нибудь, чем никто. Не назвал бы сценарий оптимистичным, он явно недостаточный, но на безрыбье и рак рыба. Хоть за кого‑то поболеем, порадуемся. Здесь не должно быть случаев из серии «не доставайся же ты никому». Всех не пустили, я тоже не поеду – это бред, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«Этот тренер из США, скорее всего, прав. Я уже говорил, что если будет допуск, то смогут участвовать в Олимпиаде только один лыжник и одна лыжница из России. Поедет кто-то молодежи – Савелий Коростелев, Анастасия Фалеева, Алина Пеклецова, Дарья Непряева. Наших титулованных олимпиоников вряд ли допустят.

Ехать надо в любом случае, любым составом. Никаких бойкотов устраивать не нужно. Надо ехать на Олимпиаду, дерзать и стараться завоевать медали», – приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoсборная России (лыжные гонки)
logoДмитрий Губерниев
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoОлимпиада-2026
logoАлександр Большунов
logoДарья Непряева
logoАнастасия Фалеева
Алина Пеклецова
logoСавелий Коростелев
