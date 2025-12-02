  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • CAS частично удовлетворил апелляцию России к FIS относительно допуска россиян к квалификации на Олимпиаду
80

CAS частично удовлетворил апелляцию России к FIS относительно допуска россиян к квалификации на Олимпиаду

CAS частично удовлетворил апелляцию России к Международной лыжной федерации.

Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляцию российской стороны к Международной федерации лыжных видов о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду в Милане. 

Об этом сообщает пресс-служба CAS. 

«Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил две апелляции против Международной федерации лыжных видов и сноуборда (FIS) относительно участия российских и белорусских спортсменов, имеющих индивидуальный нейтральный статус (AIN), в предстоящих
зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Обе панели CAS постановили, что российским и белорусским спортсменам, соответствующим критериям допуска Международного олимпийского комитета (AIN), должно быть разрешено участвовать в квалификационных соревнованиях FIS.

21 октября 2025 года Совет FIS принял резолюцию «не содействовать участию российских и белорусских спортсменов в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) в квалификационных соревнованиях FIS к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года». В CAS были поданы две апелляции на это решение, в которых утверждалось, что оно нарушает устав FIS и принципы политической нейтральности и недискриминации.

Первая апелляция подана Ассоциацией лыжных видов спорта России, 12 российскими спортсменами и паралимпийцами, а также Паралимпийским комитетом России. Дело рассматривалось в заочном формате 1 декабря 2025 года.

Вторая апелляция подана Белорусским лыжным союзом и 5 ​​белорусскими спортсменами. Дело рассматривалось в заочном формате 26 ноября 2025 года.

Процедуры были ускорены в связи с предстоящими квалификационными соревнованиями к Олимпиаде-2026, и сегодня были вынесены оперативные решения (без указания оснований).

Обе комиссии установили, что Устав FIS защищает людей от дискриминации и требует от FIS политической нейтральности (ст. 5.2). Следовательно, апелляции были частично удовлетворены на том основании, что решение FIS представляет собой полное исключение спортсменов по признаку гражданства, независимо от того, соответствуют ли спортсмены критериям AIN.

Запрос на разрешение российским паралимпийцам участвовать в мероприятиях FIS на тех же условиях, что и другим паралимпийцам, был удовлетворен в связи с отсутствием рамок AIN, установленных Международным паралимпийским комитетом (ПКР).

Дальнейшие запросы апеллянтов в апелляции Ассоциации лыжных видов спорта России на разрешение другим спортсменам, вспомогательному персоналу и официальным лицам из России участвовать в предстоящих соревнованиях были отклонены.

Запросы Белорусского лыжного союза о порядке установления и применения критериев AIN также были отклонены, поскольку они остаются в ведении FIS», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: CAS
Ассоциация лыжных видов спорта России
ПКР
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoпаралимпийская сборная России
отстранение и возвращение России
logoCAS
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoОлимпиада-2026
logoFIS
сборная России жен (фристайл)
logoсборная России жен (прыжки с трамплина)
сноуборд
сборная России (фристайл)
прыжки с трамплина
фристайл
женская сборная России по горным лыжам
горные лыжи
сборная России (двоеборье)
сборная России жен (сноуборд)
сборная России жен (двоеборье)
сборная России (горные лыжи)
двоеборье
logoсборная России (сноуборд)
logoсборная России (прыжки с трамплина)
logoпаралимпийская сборная России жен
logoПаралимпийские игры
logoсборная Беларуси
logoсборная Беларуси жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «Думаю, Большунова, Степанову и остальных не допустят к Олимпиаде, а допустят молодежь, поедут считаные единицы»
2 декабря, 11:07
«Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов». Дегтярев сообщил, что Россия выиграла иск в CAS
2 декабря, 10:43
Бородавко об иске лыжников в CAS: «В идеальном случае нас допускают полной командой. Худший вариант – 1+1»
1 декабря, 13:17
Главные новости
«Большунов извинился, это делает ему честь и дает баллов не только как спортсмену, но и как человеку с большой буквы». Васильев о конфликте с Бакуровым
сегодня, 06:46
Йоханнес Клэбо: «Я не открывал шампанское, когда FIS сказала, что россияне не смогут выступать. Некоторые считают, что я сидел и праздновал, но это не так»
сегодня, 06:36
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в скоростном спуске, Кокран-Зигле – 2-й, Сейерстед – 3-й
сегодня, 06:07
Расписание второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме
сегодня, 05:51
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени
вчера, 06:17
Маркус Крамер: «Надеюсь, что российские лыжники вернутся. Мы должны уважать решение CAS»
вчера, 21:20
«У меня нет информации по Бакурову и Большунову, будут ли они стартовать. Бородавко о масс-старте 7 декабря
вчера, 20:08
Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Шанава, Ангер, Валнес, Пеллегрино, Эвен Нортуг пробегут квалификацию спринта классикой
вчера, 18:43
Норвежский лыжник Иверсен: «Для спорта интереснее с россиянами на старте, чем когда их нет. Будет интересно, но также странно и непривычно»
вчера, 18:17
Дмитрий Губерниев: «Любой следующий руководитель, кто бы ни пришел в лыжи, будет лучше, чем Вяльбе. Абсолютно тухлое королевство, перемены назрели»
вчера, 18:06
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Соловьев – 3-й
вчера, 13:13
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
вчера, 13:08
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05