Дубровский о возможных выступлениях двоеборцев и прыгунов на Кубке мира: «Вряд ли этого хватит, чтобы квалифицироваться на Игры»

Российским прыгунам и двоеборцам может не хватить стартов для попадания на Игры.

Президент Федерации прыжков с трамплина и двоеборья России Дмитрий Дубровский отметил, что российским спортсменам может не хватить стартов, чтобы отобраться на Олимпиаду .

Сегодня министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Пока понимания, на каких соревнованиях мы можем выступить, нет. Мне кажется, что теперь должны определить, кто из спортсменов отвечает нейтральному статусу, сколько эта процедура продлится – пока непонятно. Нужно эти моменты уточнять, ну и, честно говоря, официального решения я пока тоже не видел.

Если есть возможность принять участие в этапах Кубка мира, то у двоеборцев это минимальное количество этапов, а у прыгунов, видимо, в лучшем случае это «Турнир четырех трамплинов». Но вряд ли этого хватит, чтобы квалифицироваться на Игры », – сказал Дубровский.

«Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов». Дегтярев сообщил, что Россия выиграла иск в CAS