  • «Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов». Дегтярев сообщил, что Россия выиграла иск в CAS
151

Дегтярев: Россия выиграла иск к FIS, российских спортсменов обязаны допустить.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Россия выиграла иск в CAS к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к международным соревнованиям. Иск был подан Ассоциацией лыжных видов спорта и Паралимпийским комитетом России, сопровождался юристами Олимпийского комитета России и Министерства спорта России.

Слушания состоялись 1 декабря, а итоговое решение оглашено 2 декабря. Арбитры признали требования российской стороны обоснованными и правомерными и, в соответствии с решением МОК, обязали FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран, то есть под национальным флагом и со всеми положенными национальными атрибутами.

Это судебное решение открывает для наших спортсменов возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года.

Важно, что это уже третье судебное решение в пользу России в зимних олимпийских видах спорта. Ранее апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях, а CAS частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и постановил допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе», – написал Дегтярев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Михаила Дегтярева
