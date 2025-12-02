Дмитрий Губерниев: «Думаю, Большунова, Степанову и остальных не допустят к Олимпиаде, а допустят молодежь, поедут считаные единицы»

Губерниев: думаю, Большунова, Степанову не допустят к Олимпиаде, поедет молодежь.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что олимпийских чемпион Александра Большунова и Веронику Степанову не допустят к Олимпийским играм в Милане.

В октябре Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований, не допустив их до отбора на Олимпиаду-2026 даже в нейтральном статусе.

Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) и Паралимпийским комитетом России (ПКР) опротестовали решение FIS в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Сегодня министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что российская сторона выиграла иск.

— Теперь есть большой шанс, что мы хоть кого‑нибудь увидим на Играх. Там появятся те, кто пройдут критерии, такие же, как в Париже, у условных Коростелева, Пеклецовой есть шансы, ребятам пожелаем всяческих удач.

Новость очень приятная, обнадеживающая и важная. Это уже очередное судебное решение: были бобслей, скелетон, санный спорт, а теперь еще и FIS, ждем ребят на отборочных стартах на Кубке мира, может быть, в Давосе, там, где нас примут.

— Наших именитых лыжников, таких как Большунов и другие олимпийские чемпионы, ждать не стоит?

— Думаю, Большунова, Степанову и остальных не допустят, а допустят молодежь, поедут считаные единицы. Коростелев, Пеклецова, младшая Непряева, шансы есть, — сказал Губерниев.