Александр Бакуров: «Нога не гнется. Тяжело. Похоже, завтра не выйду на старт»
Лыжник Александр Бакуров, которого после финиша спринта на Кубке России толкнул трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, сообщил, что может пропустить следующую гонку.
Большунов и Бакуров столкнулись во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.
После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. После этого Бакуров, хромая, покинул место конфликта.
«Не гнется [нога]. Тяжело. Похоже, завтра не выйду на старт», – сказал лыжник.
В воскресенье, 30 ноября, в рамках первого этапа Кубка России пройдет мужская классическая гонка с раздельным стартом на 15 км.
Большунов вспылил! Толкнул соперника в спину после гонки, тот ушел хромая