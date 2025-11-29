Александр Бакуров: «Нога не гнется. Тяжело. Похоже, завтра не выйду на старт»

Александр Бакуров: нога не гнется, похоже, завтра не выйду на старт.

Лыжник Александр Бакуров, которого после финиша спринта на Кубке России толкнул трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов , сообщил, что может пропустить следующую гонку.

Большунов и Бакуров столкнулись во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. После этого Бакуров, хромая, покинул место конфликта.

«Не гнется [нога]. Тяжело. Похоже, завтра не выйду на старт», – сказал лыжник.

В воскресенье, 30 ноября, в рамках первого этапа Кубка России пройдет мужская классическая гонка с раздельным стартом на 15 км.

