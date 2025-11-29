Ступак о Большунове: «Проигрывать тоже нужно уметь. Никто не вправе бить в спину другого спортсмена»
Ступак раскритиковала Большунова за толчок соперника.
Олимпийская чемпионка Юлия Ступак раскритиковала трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова за толчок соперника после гонки.
Большунов и Александр Бакуров столкнулись во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске – у Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.
После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение.
«Коротко о том, что проигрывать тоже нужно уметь… Никто не вправе бить в спину другого спортсмена», — написала Ступак под видео с Большуновым.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Юлии Ступак
