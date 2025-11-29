Ступак о Большунове: «Проигрывать тоже нужно уметь. Никто не вправе бить в спину другого спортсмена»

Ступак раскритиковала Большунова за толчок соперника.

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак раскритиковала трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова за толчок соперника после гонки.

Большунов и Александр Бакуров столкнулись во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске – у Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение.

«Коротко о том, что проигрывать тоже нужно уметь… Никто не вправе бить в спину другого спортсмена», — написала Ступак под видео с Большуновым.

Большунов вспылил! Толкнул соперника в спину после гонки, тот ушел хромая