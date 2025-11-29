Елена Вяльбе: «Мне лично очень жаль, что великий Александр Большунов не сдерживает свои эмоции»

Вяльбе: мне жаль, что великий Александр Большунов не сдерживает свои эмоции.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что ей жаль, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не может контролировать эмоции.

Большунов и лыжник Александр Бакуров столкнулись во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске – у Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение.

«Жюри вынесло решение – дисквалификация со спринтерской гонки. Мне лично очень жаль, что великий Александр Большунов не сдерживает свои эмоции», – сказала Вяльбе.

