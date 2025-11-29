Дмитрий Губерниев: «Большунова надо наказывать жестко. Думаю, Вяльбе придумает миллион отмазок, и его по традиции не тронут»
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает недостаточным наказанием для трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова дисквалификацию в спринтерской гонке.
Большунов и Александр Бакуров столкнулись во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.
После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение.
– Надо наказывать жестко. Я сейчас посмотрел, конечно, Большунов не прав. Думаю, что Елена Валерьевна (Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России) придумает миллион отмазок, они его не тронут по традиции, они его все боятся.
– Его дисквалифицировали по итогам спринтерской гонки.
– И все. Это что – наказание? Так можно делать и дальше выходить на старт?
– Какое наказание надо избрать?
– Должна быть дисквалификация, мне кажется, на следующие старты как минимум. В хоккее за подобные действия предусмотрено несколько игр дисквалификации, может быть денежный штраф, так и надо действовать. Как обычно, сейчас придумают миллион отмазок и промолчат, – сказал Губерниев.
Большунов вспылил! Толкнул соперника в спину после гонки, тот ушел хромая