  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дмитрий Васильев: «Лыжники правильно делают, что обращаются с апелляцией. Есть уже готовые ситуации, когда нашим возвращали возможность соревноваться»
4

Дмитрий Васильев: «Лыжники правильно делают, что обращаются с апелляцией. Есть уже готовые ситуации, когда нашим возвращали возможность соревноваться»

Дмитрий Васильев: лыжники правильно делают, что обжалуют недопуск в CAS.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался об апелляции российских лыжников на недопуск к международным соревнованиям.

«Там до этого и в настольном теннисе было успешное дело. Так что я думаю это, конечно, имеет смысл. Вообще всем федерациям нужно пойти по этому пути. Раз уж был прецедент, все возможно. Лыжники правильно делают, что обращаются с апелляцией. Есть уже готовые ситуации, когда нашим возвращали возможность соревноваться, поэтому нужно пробовать и бороться.

Другое дело, что наши лыжники уже вряд ли будут участвовать в предстоящей Олимпиаде в Милане. Хотя бы по той причине, что осталось совсем мало времени. Процедура может затянуться, а даже если успеют одобрить, то наши просто не успеют пройти квалификационные соревнования к Играм. 

Единственное, что МОК может принять особое решение и пригласить напрямую некоторых наших лыжников. Конечно, это будет не вся команда, а только отдельные спортсмены. Теоретически это возможно, но маловероятно. Речь про wild card.

По сути на Олимпийские игры же приглашает именно МОК, федерации дают информацию, а приглашает МОК. Так что они могут позвать любого, кого захотят», – сказал Васильев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
отстранение и возвращение России
logoCAS
logoОлимпиада-2026
logoсборная России (лыжные гонки)
logoДмитрий Васильев
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoFIS
logoМОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Коростелев об обжаловании недопуска: «На мой взгляд, вероятность, что CAS удовлетворит апелляцию, – около 60 процентов»
13 ноября, 09:55
Ишмуратова о том, что лыжники оспорили недопуск в CAS: «Решения по апелляциям принимаются медленно. Есть риск, что к тому времени Олимпийские игры закончатся»
7 ноября, 20:19
CAS пока не получал апелляцию России по поводу отстранения лыжников от отбора на Олимпиаду-2026
30 октября, 06:33
Главные новости
Ферри о манипуляциях Ришар с чужой винтовкой: «Это одна из худших подлостей. Мне трудно понять, как после этого вообще можно оставаться в сборной»
вчера, 20:23
Губерниев о попадании в рейтинг топ-100 лидеров мнений в России: «Я всегда работаю для людей и дышу в унисон со страной»
вчера, 17:46
Нойнер о популярности в годы карьеры: «Это пугало. У меня до сих пор травма из-за рассылки автографов»
вчера, 16:33
Турнир в Ейлу. Ботн и Киркеэйде победили в спринтах, Фрей и Ойгард – 2-е, Перро и Лие – 3-и, Кристиансен – 4-й, Кузьмина – 5-я, Вирер – 6-я, Тандревольд – 15-я, Фийон-Майе – 45-й
вчера, 14:58
Турнир в Идре. Ханна Оберг и Самуэльссон выиграли спринты, Эльвира Оберг и Хорн – 2-е, Виттоцци – 4-я
вчера, 13:19
Даниил Серохвостов: «Шанс поехать на Олимпиаду – 0 процентов. Не думаю, что нас куда-то возьмут»
вчера, 06:25
Магдалена Нойнер: «Мир спорта больше не для меня. Замечаю это все чаще и чаще, когда приезжаю на Кубок мира»
14 ноября, 12:39
Составы команд на Кубок МЛКБ: Логинов, Бабиков, Наталия и Анастасия Шевченко выступят за «Опыт и молодость», Смольские и Лазовский – за HIGH-PRO
14 ноября, 08:54
Жанмонно о деле Симон: «Решающий момент уже случился. Можно надеяться на то, что теперь будет происходить что-то хорошее»
13 ноября, 13:25
Дегтярев обсудил с Канделаки работу «Матч ТВ» и вручил ей медаль Озерова на форуме «Россия – спортивная держава»
13 ноября, 12:29
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
4 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
10 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
29 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
29 марта, 14:29