Дмитрий Васильев: «Лыжники правильно делают, что обращаются с апелляцией. Есть уже готовые ситуации, когда нашим возвращали возможность соревноваться»

Дмитрий Васильев: лыжники правильно делают, что обжалуют недопуск в CAS.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался об апелляции российских лыжников на недопуск к международным соревнованиям.

«Там до этого и в настольном теннисе было успешное дело. Так что я думаю это, конечно, имеет смысл. Вообще всем федерациям нужно пойти по этому пути. Раз уж был прецедент, все возможно. Лыжники правильно делают, что обращаются с апелляцией. Есть уже готовые ситуации, когда нашим возвращали возможность соревноваться, поэтому нужно пробовать и бороться.

Другое дело, что наши лыжники уже вряд ли будут участвовать в предстоящей Олимпиаде в Милане. Хотя бы по той причине, что осталось совсем мало времени. Процедура может затянуться, а даже если успеют одобрить, то наши просто не успеют пройти квалификационные соревнования к Играм.

Единственное, что МОК может принять особое решение и пригласить напрямую некоторых наших лыжников. Конечно, это будет не вся команда, а только отдельные спортсмены. Теоретически это возможно, но маловероятно. Речь про wild card.

По сути на Олимпийские игры же приглашает именно МОК, федерации дают информацию, а приглашает МОК . Так что они могут позвать любого, кого захотят», – сказал Васильев.