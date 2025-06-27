Елена Вяльбе об Олимпиаде-2026: «В любом случае нас допустят, но в каком формате – так же, как в Париже, или придумают что-то новое»
Вяльбе уверена, что не только Ковентри будет принимать решение по россиянам на ОИ.
23 июня двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве Кирсти Ковентри вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК).
«Я уже говорила после ее победы на выборах, что она одна никаких решений принимать не будет. Надеюсь, что решение о допуске будет принято все же в сентябре, а не в декабре.
Думаю, в любом случае нас допустят, но в каком формате – так же, как это было на Играх в Париже, или придумают что-то новое. Мы же понимаем, что все зависит от того, какой будет политика», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
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Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ВсеПроСпорт
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