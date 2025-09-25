Филиппов о проверке МОК перед Олимпиадой: «Я знал про это. И я не думал, что могут возникнуть проблемы»

Ски-альпинист Филиппов не ждет проблем от проверки МОК перед Олимпиадой-2026.

Все российские спортсмены, которые отберутся на Олимпиаду-2026 в Милане, должны будут пройти проверку Международного олимпийского комитета (МОК ).

«Все отлично, подготовка идет полным ходом. Сейчас находимся в Красной Поляне, все получается, без травм, тренируемся и готовимся.

Насчет условий допуска к Олимпиаде – я знал про это, как и было с Парижем. И я не думал, что могут возникнуть проблемы.

Также среди условий были три внесоревновательных допинг-пробы в течение года до Олимпиады. Вот буквально на днях приезжали допинг-офицеры и взяли у меня третью пробу», – рассказал ски-альпинист Никита Филиппов.