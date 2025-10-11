Ски-альпинист Филиппов о замене костюма перед Олимпиадой: «Я хочу полностью черный. Текущий мне не очень нравится – какой-то колхоз, сделан на коленке»

Ски-альпинист Никита Филиппов рассказал о новом костюме перед Олимпиадой-2026.

Филиппов – один из трех россиян, которые на данный момент отобрались на Игры-2026 в Милан в нейтральном статусе. Также квалификацию прошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

– Вопрос инвентаря уже финализирован или ты пока еще ищешь какие-то решения?

– Насчет костюма я договорился с одной компанией, чтобы они его сшили, потому что мой текущий мне не очень нравится – какой-то колхоз, сделан на коленке, в спешке. Сейчас хотим все исполнить уже нормально, с учетом ограничений по цветам. Можно только черный, серый и бирюзовый. Я хочу полностью черный.

– Рюкзак оставишь старый?

– Хотелось бы его поменять. Все решится на сборе в Италии. Меня поддерживает итальянская фирма, у них основной завод в Бормио. Возможно, я подберу лыжи, крепления и новый рюкзак из олимпийской коллекции – специально для тех, кто едет на ОИ.

Если понравится, то перейду на новый рюкзак. Если нет, тогда побегу со своим – старым и ободранным. Также итальянцы подгонят новые лыжи, спринтерскую модель, на которой я уже бегал, но в новом дизайне, – рассказал Филиппов.

