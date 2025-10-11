Ски-альпинист Филиппов об олимпийском сезоне: «Не думаю, что буду ощущать груз ответственности. Как говорил один спортсмен, ваши ожидания – ваши проблемы»

Никита Филиппов словами «ваши ожидания – ваши проблемы» высказался о сезоне ОИ.

Филиппов – один из трех россиян, которые на данный момент отобрались на Игры-2026 в Милан в нейтральном статусе. Также квалификацию прошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

– Ты прорабатывал подходы и методологию восстановления между забегами?

– Да. В этом сезоне будем использовать на всех стартах между забегами велостанки. Это быстро и удобно, ты просто сразу садишься и крутишь, восстанавливаешься, ни о чем не думаешь. Насчет тактической подготовки – я сейчас разбираю каждого из 17 отобравшихся на Игры. Почти всех их я хорошо знаю. Каждого я просматриваю, чтобы знать, на что реагировать, на какие возможные действия и тактику.

– Часть соперников ты сможешь увидеть и соотнести ваши скорости в Италии на сборе?

– Да, можно, но итальянцы не так сильны сейчас в спринте. Я смогу лишь оценить свою форму в сравнении с ними. <...>

– В данный момент ты один из очень немногих российских спортсменов, которые точно будут участвовать в Олимпийских играх. Чувствуешь это внимание или хотя бы готов к тому, что к январю и уж тем более в феврале оно на тебя обрушится.

– Пока внимания не ощущаю, но готов, как мне кажется. В принципе, это мне нравится. Не думаю, что буду ощущать груз ответственности. Как говорил один спортсмен: «Ваши ожидания – это ваши проблемы». Поэтому я просто буду делать свое дело.

– Задам вопрос иначе. Одно дело, когда выступление успешное или хотя бы не выглядит нелепым, провальным. Но спринт в ски-альпинизме – дисциплина, в которой форс-мажор может произойти в любую секунду и стоить всего. Готов к хейту?

– Думаю, что справлюсь, но антипиар – тоже пиар. Вообще, я придерживаюсь позиции, что «везет тому, кто везет». Если я хорошо готов, я «на ноге», никто передо мной не споткнется, потому что все они будут сзади, – ответил Филиппов.

